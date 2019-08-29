Завершено строительство дороги к ростовскому аэропорту Платов

В Ростовской области завершено строительство дороги к аэропорту Платов. Глава региона Василий Голубев протестировал новую трассу в среду, 28 августа.

Дорогу протяженностью 12,5 км с тремя мостами и двумя путепроводами возводили в течение года. При этом подрядчик завершил строительство раньше срока – трассу должны были сдать в ноябре, уточняет RostovGazeta.

Губернатор области рассказал, что на второй этап строительства были направлены 1,4 млрд рублей. Дорога соответствует всем требованиям безопасности и надежности дорожного движения, а также интересам экономики, отметил Голубев.

Первый этап работ был завершен в 2017 году во время подготовки к ЧМ-2018. На двухполосную дорогу протяженностью 16 км направили 3,7 млрд рублей, однако мониторинг вскоре показал необходимость расширения полос. На втором этапе строительства трассу расширили до четырех полос движения.