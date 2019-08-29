Прямой эфир

Завершено строительство дороги к ростовскому аэропорту Платов

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Ростовской области завершено строительство дороги к аэропорту Платов. Глава региона Василий Голубев протестировал новую трассу в среду, 28 августа.

Дорогу протяженностью 12,5 км с тремя мостами и двумя путепроводами возводили в течение года. При этом подрядчик завершил строительство раньше срока – трассу должны были сдать в ноябре, уточняет RostovGazeta.

Губернатор области рассказал, что на второй этап строительства были направлены 1,4 млрд рублей. Дорога соответствует всем требованиям безопасности и надежности дорожного движения, а также интересам экономики, отметил Голубев.

Первый этап работ был завершен в 2017 году во время подготовки к ЧМ-2018. На двухполосную дорогу протяженностью 16 км направили 3,7 млрд рублей, однако мониторинг вскоре показал необходимость расширения полос. На втором этапе строительства трассу расширили до четырех полос движения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Улицу в Новочеркасске отремонтируют за 56 млн рублей
Капремонт дороги за 200 млн рублей завершат в Ростовской области

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019