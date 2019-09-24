Строительство третьего моста Саратов–Энгельс планируют начать в 2021 году

Третий автомобильный мост планируют построить из Саратова в Энгельс. Работы могут начаться в 2021 году, сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области Николай Чуриков ИА «Взгляд-инфо».

По его словам, спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил рассмотреть возможность строительства объекта в районе железнодорожного моста, так называемого Южного обхода, и провести работу по проектированию. Вопрос строительства обсудят в Госдуме 25 сентября, отметил глава регионального минтранса.

Разработка проектно-сметной документации займет не менее года. Таким образом строительство моста начнется не раньше, чем в 2021 году. Чуриков также отметил, что, судя по аналогичным проектам, стоимость сооружения может составить 50–60 млрд рублей.

По информации главы минтранса, до конца сентября стартует ремонт старого моста через Волгу. Рабочие приведут в порядок опоры, лестничные сходы и кабельные лотки. Основной объем работ запланирован на следующий год.