Мост с пешеходами обрушился в Турции

Частичное обрушение пешеходного моста произошло в турецком городе Терме на севере страны.

На записи с камер наружного наблюдения видно, как часть моста падает в реку в тот момент, когда по ней идут два человека. Кроме того, в образовавшуюся яму попадает находившийся поблизости автомобиль.

В результате инцидента двое прохожих получили незначительные травмы. Обрушение моста предположительно произошло из-за сильных дождей, которые размыли опоры конструкции.