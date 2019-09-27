Поиски пропавшего в Якутии вертолета не дали результатов

Поиски вертолета Eurocopter, который пропал в Оймяконском районе Якутии 15 сентября, не дали результатов.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу авиакомпании «Полярные авиалинии» в пятницу, 27 сентября. Отмечается, что на поиски 25 и 26 сентября вылетал вертолета Ми-8МТВ, однако экипаж не смог обнаружить вертолет.

Вертолет Eurocopter ВО-105 перестал выходить на связь в районе устья ручья Уточан в Оймяконском улусе Якутии 15 сентября. Он вылетел по маршруту поселок Усть-Нера — озеро Аяма — ручей Уточан — Усть-Нера для перевозки рыбы.

Уточнялось, что на поиски пропавшего судна уже вылетел другой вертолет Eurocopter и вертолет Robinson, а следственный комитет организовал проверку.