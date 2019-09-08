Прямой эфир

На месте найденного на Таймыре вертолета обнаружены два тела

0
Фото: commons.wikimedia.org
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На месте крушения найденного на Таймыре вертолета Ми-2 обнаружены тела двух человек. Об этом сообщили в Сибирском авиационном поисково-спасательном центре.

Бортовой журнал: что случилось с упавшим в тундре самолетом
На фюзеляже найдены имена всех участников трагического рейса

Сам вертолет полностью сгорел, сообщили спасатели ТАСС.

Сгоревший вертолет найден 7 сентября недалеко от Дудинки местными жителями. Предположительно, это машина, вылетевшая 11 августа из Нового Уренгоя и не добравшаяся до места назначения. Поиски не дали результатов, и их приостановили.

1 сентября в подмосковном Долгопрудном вертолет упал в водохранилище, зацепившись за линию электропередачи. Погибли два человека, отец и сын.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Появилось видео первых минут после крушения вертолета Ми-8 под Саратовом
Вертолетную площадку открыли в детской больнице в Москве

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019