На месте найденного на Таймыре вертолета обнаружены два тела

На месте крушения найденного на Таймыре вертолета Ми-2 обнаружены тела двух человек. Об этом сообщили в Сибирском авиационном поисково-спасательном центре.

Сам вертолет полностью сгорел, сообщили спасатели ТАСС.

Сгоревший вертолет найден 7 сентября недалеко от Дудинки местными жителями. Предположительно, это машина, вылетевшая 11 августа из Нового Уренгоя и не добравшаяся до места назначения. Поиски не дали результатов, и их приостановили.

1 сентября в подмосковном Долгопрудном вертолет упал в водохранилище, зацепившись за линию электропередачи. Погибли два человека, отец и сын.