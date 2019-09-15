В Якутии пропал вертолет

Вертолет Eurocopter добывающего предприятия не выходит на связь в Оймяконском улусе Якутии. На борту воздушного судна находились пилот и два пассажира, сообщает 15 сентября пресс-служба Главного управления МЧС России по республике.

По данным ведомства, вертолет вылетел по маршруту поселок Усть-Нера Оймяконского района — озеро Аяма — ручей Уточан— Усть-Нера для перевозки ранее заготовленной рыбы. Пилот перестал выходить на связь в районе устья ручья Уточан на территории Оймяконского района, отмечает «РИА Новости».

Уточняется, что на поиски уже вылетел другой вертолет Eurocopter, а также вертолет Robinson. По данным источников агентства, пропавший вертолет принадлежит ООО «Нера-Антагачан», ведущего работы по добыче руды и драгметаллов.

5 сентября было опубликовано видео происходящего в первые минуты после жесткой посадки вертолета Ми-8 под Саратовом.