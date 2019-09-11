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Санитарные вертолеты доставили двух детей в московские профильные больницы

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Фото: ТАСС/Максим Кузовков
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Санитарные вертолеты Московского авиационного центра (МАЦ) эвакуировали в специальные больницы двух детей. Об этом 11 сентября «РИА Новости» рассказали в пресс-службе департамента ГОЧСиПБ.

«В среду в течение дня с помощью санитарных вертолетов Московского авиационного центра было доставлено из непрофильных больниц в специализированные лечебные учреждения Москвы двое детей», — сообщил собеседник агентства.

Согласно его данным, трехлетнюю девочку доставили в специальное учреждение после падения с третьего этажа, а девочку 13 лет привезли из больницы Ногинска, куда она попала в результате ДТП.

В профильные больницы детей сопровождала авиамедицинская бригада, которая контролировала их состояние во время поездки.

3 сентября стало известно, что при Тушинской больнице в Москве открыли вертолетную площадку.

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