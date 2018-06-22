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Санитарный вертолет эвакуировал ребенка после ДТП на МКАД

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Экипаж санитарного вертолета Московского авиационного центра вылетел на МКАД, где произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. Об этом сообщили в столичном департаменте по делам ГО, ЧС и пожарной безопасности.

По данным ведомства, авария произошла на 82-м км МКАД. Как стало известно порталу iz.ru, с места ДТП вертолет эвакуировал пострадавшего ребенка, его доставили в специализированное лечебное учреждение Москвы.

Ранее 22 июня сообщалось, что трехлетняя девочка пострадала в аварии в Барнауле. Со слов очевидцев, после столкновения непристегнутый ребенок вылетел из заднего окна машины.

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