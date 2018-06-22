Трехлетний ребенок пострадал в ДТП в Барнауле

Трехлетняя девочка пострадала в аварии в Барнауле. ДТП произошло на улице Георгия Исакова. Там столкнулись две иномарки.

Как сообщает altapress.ru со ссылкой на очевидцев, после столкновения ребенок вылетел из заднего окна машины. Он не был пристегнут. Врачи диагностировали у девочки сотрясение, ссадины, ушибы.

Что стало причиной аварии, пока не сообщается. Однако как рассказали местные жители, одна из иномарок на полной скорости врезалась в другую, когда та разворачивалась. Виновник аварии с места происшествия скрылся. Сейчас его ищут.

Портал iz.ru сегодня сообщил о крупном ДТП в Гватемале. Там в пропасть улетел автобус со студентами. Погибли восемь человек.