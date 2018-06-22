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Автобус со студентами упал с 70-метрового обрыва в Гватемале

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Фото: Global Look Press/E]Luis Echeverria
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Восемь человек погибли в результате падения автобуса со студентами в пропасть в Гватемале.

По предварительным данным, водитель потерял контроль над управлением и автобус рухнул с 70-метровой высоты.

Инцидент произошел в департаменте Сан-Маркос, передает портал Prensa Libre. Всего в автобусе ехали 55 учащихся.

19 июня на западе Турции в провинции Айдын автобус слетел в кювет и перевернулся, пострадали 45 человек.

15 июня сообщалось, что в Боливии в ДТП с автобусом погибли не менее 17 человек и еще более 20 пострадали.

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