Автобус со студентами упал с 70-метрового обрыва в Гватемале

Восемь человек погибли в результате падения автобуса со студентами в пропасть в Гватемале.

По предварительным данным, водитель потерял контроль над управлением и автобус рухнул с 70-метровой высоты.

Инцидент произошел в департаменте Сан-Маркос, передает портал Prensa Libre. Всего в автобусе ехали 55 учащихся.

19 июня на западе Турции в провинции Айдын автобус слетел в кювет и перевернулся, пострадали 45 человек.

15 июня сообщалось, что в Боливии в ДТП с автобусом погибли не менее 17 человек и еще более 20 пострадали.