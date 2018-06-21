Ребенок пострадал в результате массового ДТП в Подмосковье

Ребенок пострадал в результате массового ДТП в Московской области. Авария с участием четырех автомобилей произошла около 14:00 мск на 3-м км трассы М-107.

Как сообщает ТАСС, на месте работают автоинспекторы, врачи скорой. Обстоятельства ДТП сейчас выясняются. Сотрудники ГИББД устанавливают степень виновности участников столкновения.

Накануне на Кутузовском проспекте в центре Москвы произошла крупная авария с участием пяти автомашин. После столкновения водитель и пассажир Mercedes погибли на месте. Третьей жертвой аварии стала женщина-пешеход.