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Названа предварительная причина ДТП на Кутузовском проспекте в Москве

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Фото: РЕН ТВ
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Предварительной причиной крупного ДТП на Кутузовском проспекте в Москве стал наезд Mercedes-Benz серии AMG на пешехода. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что иномарка, которая двигалась в сторону центра по Кутузовскому проспекту, сбила женщину, после чего выехала на встречную полосу, где столкнулась с микроавтобусом. От удара Mercedes отбросило к тротуару, где машина загорелась.

Крупная авария произошла в ночь на четверг, 21 июня, возле дома № 24. После столкновения пяти автомашин водитель и пассажир Mercedes погибли на месте. Третьей жертвой аварии стала женщина-пешеход.

Как сообщает агентство городских новостей «Москва», состояние трех пострадавших в ДТП оценивается как тяжелое.

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