Крупная авария произошла на Кутузовском проспекте в Москве

Крупная авария, участниками которой стали два автомобиля, произошла на Кутузовском проспекте в Москве в ночь на 21 июня.

По предварительным данным, водитель автомобиля Mercedes не справился с управлением и допустил столкновение с микроавтобусом соцпомощи, пишет РЕН ТВ.

В результате аварии три человека погибли, еще двое получили травмы. Спасателям пришлось вызволять водителя микроавтобуса, так как он не смог самостоятельно выбраться из машины.

На данный момент на месте происшествия работают специалисты экстренных служб. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают причины и обстоятельства аварии.