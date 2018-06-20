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Пять человек погибли в аварии с грузовиком и легковушкой в Крыму

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Пять человек погибли в результате аварии с участием грузовика и легкового автомобиля в Крыму. Об этом сообщает источник в экстренных службах региона.

По предварительным данным, инцидент произошел в 18 км от Симферополя. Подробности и обстоятельства происшествия выясняются, пишет «РИА Новости».

20 июня сообщалось, что три человека, в том числе двое детей, погибли при столкновении маршрутки и двух легковых автомобилей в Санкт-Петербурге.

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