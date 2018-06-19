В Турции в ДТП с автобусом пострадали 45 человек

На западе Турции в провинции Айдын автобус слетел в кювет и перевернулся, пострадали 45 человек. Двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Пресс‐атташе посольства России в Анкаре Ирина Касимова рассказала, что россиян в салоне автобуса не было, сообщает телеканал «360».

Экспресс следовал в Стамбул из курортного города Бодрум. В результате аварии пассажиры оказались заблокированы в салоне.

На помощь пострадавшим пришли очевидцы, которые разбили стекла, вытащили людей, а также вызвали спасателей и скорую помощь. Туристов с разными травмами развезли по больницам.

15 июня сообщалось, что в Боливии в ДТП с автобусом погибли не менее 17 человек и еще более 20 пострадали. В момент аварии в автобусе находились около 50 человек.