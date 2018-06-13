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ДТП в Индии с автобусом унесло жизни 17 человек

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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Автобус врезался в ограждение на севере Индии, в результате погибли 17 человек, еще 12 получили ранения. Об этом сообщил в среду, 13 июня, телеканал NDTV.

Ехавший по автостраде автобус врезался в дорожное ограждение при попытке обогнать автомобиль, после чего перевернулся, говорится в сообщении.

Медики борются за жизнь троих раненных.

Власти ведут расследование происшествия и в ближайшее время допросят водителя, которому оказывается медицинская помощь.

28 мая автобус рухнул в овраг на западе Венесуэлы, в результате 11 человек погибли и 16 пострадали.

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