ДТП в Индии с автобусом унесло жизни 17 человек
Автобус врезался в ограждение на севере Индии, в результате погибли 17 человек, еще 12 получили ранения. Об этом сообщил в среду, 13 июня, телеканал NDTV.
Ехавший по автостраде автобус врезался в дорожное ограждение при попытке обогнать автомобиль, после чего перевернулся, говорится в сообщении.
Медики борются за жизнь троих раненных.
Власти ведут расследование происшествия и в ближайшее время допросят водителя, которому оказывается медицинская помощь.
28 мая автобус рухнул в овраг на западе Венесуэлы, в результате 11 человек погибли и 16 пострадали.