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В ДТП с автобусом в Венесуэле погибли 11 человек

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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Автобус рухнул в овраг на западе Венесуэлы, 11 человек погибли и 16 пострадали. Об этом рассказали спасатели штата Мерида в понедельник, 28 мая.

Автобус перевозил около 40 человек, сообщает ТАСС.

О причинах аварии не сообщается. Ведутся поисково-спасательные работы, на месте инцидента работают сотрудники полиции.

18 мая в Боливии столкнулись два автобуса. Жертвами аварии стали восемь человек, еще 10 получили травмы. Инцидент произошел на автодороге между городами Ла-Пас и приграничным Десагуадеро. В результате лобового столкновения на месте погибли шесть человек, в том числе водители обоих автомобилей. Позже еще двое пострадавших скончались по дороге в больницу.

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