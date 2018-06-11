В Ставрополе после ДТП с микроавтобусом госпитализированы два человека

Столкновение маршрутного микроавтобуса с опорой линии электропередачи в Ставрополе произошло в понедельник, 11 июня, два человека госпитализированы. Об этом сообщает региональный штаб МЧС.

«На данный момент принято решение о госпитализации двух человек, трое отпущены на амбулаторное лечение, остальные еще проходят обследование», — цитирует сообщение ТАСС.

Всего в аварии пострадали, по предварительным данным, 11 человек.

От МЧС России для ликвидации последствий происшествия привлекались три человека и единица техники.