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В Ставрополе после ДТП с микроавтобусом госпитализированы два человека

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Фото: РЕН ТВ
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Столкновение маршрутного микроавтобуса с опорой линии электропередачи в Ставрополе произошло в понедельник, 11 июня, два человека госпитализированы. Об этом сообщает региональный штаб МЧС.

«На данный момент принято решение о госпитализации двух человек, трое отпущены на амбулаторное лечение, остальные еще проходят обследование», — цитирует сообщение ТАСС.

Всего в аварии пострадали, по предварительным данным, 11 человек.

От МЧС России для ликвидации последствий происшествия привлекались три человека и единица техники.

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