Шесть человек пострадали в ДТП с маршруткой в Подмосковье

В Московской области в результате столкновения микроавтобуса Mercedes и легкового автомобиля Ford Focus пострадали шесть человек. ДТП произошло около 14:10 на 139-м км трассы М9 «Балтия».

По информации РЕН ТВ, в микроавтобусе, который ехал из Ржева в Москву, находились 11 пассажиров и два водителя. В результате столкновения пострадали шесть человек, в том числе 12-летний подросток.

По предварительным данным, авария произошла из-за нарушения ПДД. Обстоятельства ДТП выясняются.

Накануне вечером пять человек погибли, один ребенок пострадал при столкновении двух легковых машин в Тихорецком районе Краснодарского края.