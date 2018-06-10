В Орловской области отменили праздничные мероприятия из–за ДТП

Власти Орловской области отменили развлекательные мероприятия во время праздничных выходных из-за ДТП с участием автобуса и поезда, в котором, по разным данным, погибли от четырех до пяти человек и более десяти были госпитализированы.

Врио губернатора области Андрей Клычков поручил «отказаться от проведения в Орловской области мероприятий, носящих увеселительный характер», сообщает ТАСС.

«Семьи погибших и пострадавшие получат финансовую помощь из районного бюджета и резервного фонда правительства Орловской области. Организацию похорон районная власть также берет на себя», — сообщили местные власти.

На сайте администрации Орловской области Андрей Клычков выразил соболезнования родным и близким погибших и пострадавших в аварии.

«Семьям погибших, а также пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь. Соответствующие поручения мной уже даны», — отметил врио руководителя региона.

Автобус и грузовой поезд столкнулись в 8:20 воскресенья на регулируемом железнодорожном переезде под Орлом между деревнями Орлово и Гать в 20 км от областного центра. На месте ДТП погибли четыре человека, 12 человек пострадали. Позже в СМИ появились данные о смерти водителя автобуса, однако официального подтверждения этой информации пока нет.

Следственное управление СКР возбудило уголовное дело по двум статьям Уголовного кодекса, проводится расследование.

В СМИ появились видео с места столкновения автобуса и поезда, а также список погибших.