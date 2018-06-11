Семь человек пострадали в ДТП с участием автобуса на западе Москвы

Семь человек пострадали в ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля на западе Москвы, авария произошла вечером в понедельник, 11 июня.

По данным «РИА Новости», рейсовый автобус попал в ДТП около дома № 9 на улице 50 лет Октября.

«По предварительным данным, пострадали семь человек, пять из них в автобусе», — рассказал агентству источник в экстренных службах столицы.

Ранее в понедельник шесть человек пострадали в ДТП с маршруткой в Подмосковье.