Прямой эфир

«КамАЗ» и грузовой поезд столкнулись в Ростовской области

0
Фото: ТАСС/Интерпресс/Иван Темников
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

ДТП с участием автомобиля «КамАЗ» и грузового поезда произошло утром в воскресенье, 10 июня, на железнодорожной станции Куберле в Ростовской области. В аварии пострадал водитель грузовика, сообщила пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги.

В сообщении уточняется, что водитель «КамАЗа» выехал на переезд в 9:41 мск перед приближающимся поездом.

«Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось. В результате ДТП водитель автомобиля доставлен в больницу», — сообщили спасатели.

На график движения пассажирских поездов авария не повлияла.

Утром в Орловской области поезд протаранил автобус, оказавшийся перед ним на путях. Погибли пять человек, включая водителя транспортного средства, пострадали 12 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Госавтоинспекция напомнила о правилах безопасности на ж/д переездах
Дело возбуждено после гибели четырех человек в ДТП с поездом под Орлом

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017