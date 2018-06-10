«КамАЗ» и грузовой поезд столкнулись в Ростовской области

ДТП с участием автомобиля «КамАЗ» и грузового поезда произошло утром в воскресенье, 10 июня, на железнодорожной станции Куберле в Ростовской области. В аварии пострадал водитель грузовика, сообщила пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги.

В сообщении уточняется, что водитель «КамАЗа» выехал на переезд в 9:41 мск перед приближающимся поездом.

«Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось. В результате ДТП водитель автомобиля доставлен в больницу», — сообщили спасатели.

На график движения пассажирских поездов авария не повлияла.

Утром в Орловской области поезд протаранил автобус, оказавшийся перед ним на путях. Погибли пять человек, включая водителя транспортного средства, пострадали 12 человек.