Число погибших в ДТП в Орловской области увеличилось до пяти

В больнице скончался водитель автобуса, попавшего утром в воскресенье на железнодорожном переезде под поезд в Орловской области. Таким образом, число погибших в ДТП увеличилось до пяти.

По данным РЕН ТВ, мужчина умер от сильного кровотечения. Канал уточняет, что об этом сообщается в соцсети «ВКонтакте».

Официально смерть водителя пока не подтверждена.

В разбившемся автобусе находился коллектив художественной самодеятельности, артисты должны были выступить в детском лагере. Список пострадавших опубликован, следственные органы возбудили уголовное дело.