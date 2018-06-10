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Число погибших в ДТП в Орловской области увеличилось до пяти

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Фото: ТАСС
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В больнице скончался водитель автобуса, попавшего утром в воскресенье на железнодорожном переезде под поезд в Орловской области. Таким образом, число погибших в ДТП увеличилось до пяти.

По данным РЕН ТВ, мужчина умер от сильного кровотечения. Канал уточняет, что об этом сообщается в соцсети «ВКонтакте».

Официально смерть водителя пока не подтверждена. 

В разбившемся автобусе находился коллектив художественной самодеятельности, артисты должны были выступить в детском лагере. Список пострадавших опубликован, следственные органы возбудили уголовное дело.

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