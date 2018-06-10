Движение поездов в Орловской области восстановили после ДТП

После аварии на железнодорожном переезде в Орловской области, где погибли четыре человека, железнодорожники восстановили движение поездов. Отмечается, что на несколько часов из-за аварии задержался поезд Орел – Михайловские рудники.

Об этом в воскресенье, 10 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение представителя Московской железной дороги (МЖД).

Автобус и грузовой поезд столкнулись в 8:20 воскресенья на регулируемом железнодорожном переезде под Орлом между деревнями Орлово и Гать. Погибли четыре человека. По последним данным, 12 человек пострадали.

Следственное управление СКР возбудило уголовное дело по двум статьям Уголовного кодекса, проводится расследование. В СМИ появились видео с места столкновения автобуса и поезда, а также список погибших.