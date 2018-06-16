Прямой эфир

В Боливии жертвами ДТП с участием автобуса стали 17 человек

0
Фото: erbol.com.bo
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Минимум 17 человек погибли и еще более 20 пострадали в ДТП с автобусом в Боливии. Об этом сообщила радиостанция «Эрболь» в пятницу, 15 июня.

Причиной ДТП стало превышение скорости, сообщает ТАСС.

Отмечается, что в момент аварии в автобусе находились около 50 человек.

В Боливии ежегодно погибают около тысячи человек из-за плохих дорог.

13 июня автобус врезался в ограждение на севере Индии, в результате погибли 17 человек, еще 12 получили ранения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Два человека погибли и 17 пострадали в ДТП с маршруткой в Дагестане
В Ставрополе после ДТП с микроавтобусом госпитализированы два человека

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017