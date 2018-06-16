В Боливии жертвами ДТП с участием автобуса стали 17 человек

Минимум 17 человек погибли и еще более 20 пострадали в ДТП с автобусом в Боливии. Об этом сообщила радиостанция «Эрболь» в пятницу, 15 июня.

Причиной ДТП стало превышение скорости, сообщает ТАСС.

Отмечается, что в момент аварии в автобусе находились около 50 человек.

В Боливии ежегодно погибают около тысячи человек из-за плохих дорог.

13 июня автобус врезался в ограждение на севере Индии, в результате погибли 17 человек, еще 12 получили ранения.