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Два человека погибли и 17 пострадали в ДТП с маршруткой в Дагестане

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Два человека погибли и 17 пострадали в результате столкновения пассажирской маршрутки и грузовика в Дагестане. ДТП произошло на трассе Манас–Карабудахкент 13 июня.

По информации ТАСС, среди пострадавших трое детей. Один из них находится в крайне тяжелом состоянии. Все они доставлены в Карабудахкентскую райбольницу.

Сообщается, что на трассе столкнулись «Газель» и «КамАЗ». Обстоятельства аварии сейчас выясняются.

Ранее сообщалось, что 12 июня в селе Криводановка Новосибирской области с моста в реку сорвался автомобиль Honda Accord. В результате ДТП погибла семья из трех человек — девушка, мужчина и полуторагодовалая девочка, а также мужчина, личность которого сейчас устанавливается.

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