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Под Новосибирском автомобиль с семьей сорвался с моста

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Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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Смертельное ДТП произошло во вторник, 12 июня, с водителем автомобиля Honda Accord и его семьей в селе Криводановка Новосибирской области. Машина сорвалась с моста в реку в результате потери управления. 

«Автомобиль серого цвета, регион 22, заехал на дорожное ограждение, из-за чего перевернулся на крышу, а потом упал в воду. За рулем была молодая девушка», — передает данные очевидца группа Новосибирской службы эвакуации АСТ-54. 

Уточняется, что в результате ДТП погибла семья из трех человек: девушка, мужчина и полуторагодовалая девочка, а также мужчина, личность которого сейчас устанавливается. Жертвы происшествия предположительно утонули. 

На данный момент на месте инцидента работают спасатели и сотрудники полиции. 

12 июня в результате ДТП с участием двух легковых автомобилей в Омской области погибли пятеро человек.

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