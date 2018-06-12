Под Новосибирском автомобиль с семьей сорвался с моста

Смертельное ДТП произошло во вторник, 12 июня, с водителем автомобиля Honda Accord и его семьей в селе Криводановка Новосибирской области. Машина сорвалась с моста в реку в результате потери управления.

«Автомобиль серого цвета, регион 22, заехал на дорожное ограждение, из-за чего перевернулся на крышу, а потом упал в воду. За рулем была молодая девушка», — передает данные очевидца группа Новосибирской службы эвакуации АСТ-54.

Уточняется, что в результате ДТП погибла семья из трех человек: девушка, мужчина и полуторагодовалая девочка, а также мужчина, личность которого сейчас устанавливается. Жертвы происшествия предположительно утонули.

На данный момент на месте инцидента работают спасатели и сотрудники полиции.

12 июня в результате ДТП с участием двух легковых автомобилей в Омской области погибли пятеро человек.