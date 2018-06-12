Пять человек погибли при столкновении двух легковушек в Омской области

Пять человек погибли в ДТП с участием двух легковых автомобилей в Омской области. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

Отмечается, что лоб в лоб столкнулись машины отечественного производства. Среди погибших детей нет.

«В 06:15 в дежурную смену поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с участием 2-х легковых автомобилей (Лада «Приора» и Ваз 2110)», –– говорится в сообщении ведомства.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, выясняются все обстоятельства произошедшего.

«Задействовано: 31 человек и 12 ед. техники, из них от МЧС России 8 человек и 3 ед. техники», –– отметили в МЧС.

Движение автотранспорта в обоих направлениях дороги не ограничено.

Психологи МЧС организовали работу по оказанию экстренной психологической помощи родственникам погибших.

11 июня сообщалось, что семь человек пострадали при столкновении иномарки с пассажирским автобусом в Москве. Момент происшествия попал на видео.