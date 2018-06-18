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Два человека погибли в ДТП с автобусом в Польше

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Фото: twitter.com/KP Urząd Wojewódzki ‏
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Два человека стали жертвами ДТП с участием автобуса в Польше. Об этом сообщает польская радиостанция RMF FM.

Авария произошла на участке Цехоцинек–Торунь трассы №91 в местности Константиново Куявско-Поморского воеводства. Автобус, в салоне которого находились 50 пассажиров, вылетел в кювет и опрокинулся. В результате ДТП два человека погибли и еще 16 пострадали. На место аварии прибыли шесть бригад скорой помощи и несколько десятков пожарных. Раненых эвакуировали на вертолете, сообщает телеканал «360».

Состояние некоторых пострадавших врачи оценивают как тяжелое. Отмечается, что автобус принадлежал частной компании и перевозил туристов. Дорога в районе ДТП перекрыта. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

18 июня в Техасе иммигранты погибли в ДТП при попытке скрыться от властей.

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