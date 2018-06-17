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Супруга принца Камбоджи погибла в результате ДТП

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В результате ДТП погибла супруга 74-летнего принца Камбоджи Оук Пхалла, она скончалась в лечебном учреждении в 12:23 по местному времени (8:23 мск) в воскресенье, 17 июня.

Авария, в которую попали Оук Пхалла и Нородом Ранарит произошла на юго–западе королевства, сообщило агентство «Синьхуа».

Автомобиль, в котором находились члены королевской семьи, столкнулся со встречной машиной. Супругов срочно госпитализировали, но спасти женщину медикам не удалось.

Принц получил легкие травмы, отмечается в сообщении.

В 2016 году 21-летний принц Филиппо Корсини, представитель древнейшего аристократического рода Италии, погиб в Лондоне под колесами грузовика.

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