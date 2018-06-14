Американец вылетел из окна машины на полном ходу и выжил

В США при въезде в город Орландо (штат Флорида) мужчина на полном ходу вылетел из машины, врезавшейся в будку для оплаты, и выжил.

По данным The Sun, сидевший за рулем 23-летний Стивен Дон Сантос задремал и потерял управление. В результате один из четырех его пассажиров, 25-летний мужчина, выпал из окна и пролетел несколько метров.

Все сидевшие в машине были госпитализированы, но вскоре их выписали. Они отделались синяками и ссадинами.

В мае мужчина сорвался с купола храма в Москве и выжил. Он занимался ремонтными работами и не удержал равновесие.