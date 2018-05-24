Реставратор сорвался с купола храма в Москве и выжил

Мужчина сорвался с купола храма в Москве и выжил. Об этом сообщили в пресс-службе МВД РФ по столице.

ЧП произошло 24 мая в Храме Казанской иконы Божией Матери на улице Островитянова, дом 2, владение 2А на территории района Коньково. Мужчина занимался ремонтными работами на куполе храма и не удержал равновесие. В результате падения он получил телесные повреждения, сообщает телеканал «360».

Сотрудник храма подтвердил случившееся, но добавил, что сам не присутствовал при инциденте, «скорую» мог вызвать охранник. Следователи проводят проверку факту произошедшего.