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Реставратор сорвался с купола храма в Москве и выжил

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Фото: РИА Новости/Александр Уткин
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Мужчина сорвался с купола храма в Москве и выжил. Об этом сообщили в пресс-службе МВД РФ по столице.

ЧП произошло 24 мая в Храме Казанской иконы Божией Матери на улице Островитянова, дом 2, владение 2А на территории района Коньково. Мужчина занимался ремонтными работами на куполе храма и не удержал равновесие. В результате падения он получил телесные повреждения, сообщает телеканал «360».

Сотрудник храма подтвердил случившееся, но добавил, что сам не присутствовал при инциденте, «скорую» мог вызвать охранник. Следователи проводят проверку факту произошедшего.

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