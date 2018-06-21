Шестеро пострадали в ДТП грузовика с автобусом на остановке в Липецке
В Липецке грузовой «КамАЗ» врезался в стоящий на остановке общественного транспорта автобус, сообщает 21 июня «РИА Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах региона.
В аварии пострадали шесть человек, их доставили в больницу для осмотра, рассказал собеседник агентства.
По его словам, в салоне автобуса находились 35 человек.
Накануне пять человек погибли в аварии с участием грузовика и легкового автомобиля в Крыму. ДТП произошло в 18 км от Симферополя.