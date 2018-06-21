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Шестеро пострадали в ДТП грузовика с автобусом на остановке в Липецке

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В Липецке грузовой «КамАЗ» врезался в стоящий на остановке общественного транспорта автобус, сообщает 21 июня «РИА Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

В аварии пострадали шесть человек, их доставили в больницу для осмотра, рассказал собеседник агентства.

По его словам, в салоне автобуса находились 35 человек.

Накануне пять человек погибли в аварии с участием грузовика и легкового автомобиля в Крыму. ДТП произошло в 18 км от Симферополя.

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