Шестеро пострадали в ДТП грузовика с автобусом на остановке в Липецке

В Липецке грузовой «КамАЗ» врезался в стоящий на остановке общественного транспорта автобус, сообщает 21 июня «РИА Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

В аварии пострадали шесть человек, их доставили в больницу для осмотра, рассказал собеседник агентства.

По его словам, в салоне автобуса находились 35 человек.

Накануне пять человек погибли в аварии с участием грузовика и легкового автомобиля в Крыму. ДТП произошло в 18 км от Симферополя.