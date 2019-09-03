Вертолетную площадку открыли в детской больнице в Москве

Вертолетную площадку открыли при Тушинской больнице в Москве. Об этом 3 сентября пишет РИАМО со ссылкой на представителя столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

По его словам, дежурство санитарного вертолета при детской больнице позволит сократить в несколько раз подлетное время в районы севера и северо-востока города, а также в Зеленоград. Кроме того, это повысит шансы на выздоровление у маленьких пациентов, которых чаще всего доставляют в больницы после ДТП или падения из окон.

По словам директора Московского авиационного центра (МАЦ) Кирилла Святенко, пока площадка будет работать в дневное время с 10:00 до 20:00, однако в дальнейшем предусмотрено круглосуточное дежурство вертолета, пишет агентство городских новостей «Москва».