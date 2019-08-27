Новое хирургическое оборудование для онкодиспансера поступило в Башкирию

В Республику Башкорстостан прибыло новое хирургическое оборудование для республиканского клинического онкологического диспансера. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

По данным ведомства, электрохирургический блок уже монтируют и скоро врачи смогут опробовать его. Специалисты отмечают, что оборудование отличается тем, что обеспечивает возможность автоматического регулирования сразу нескольких параметров коагуляции. Операции смогут проводить более эффективно и с максимальной безопасностью для пациентов, пишет ИА «Башинформ».

Оборудование было приобретено в рамках региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями в Республике Башкортостан» нацпроекта «Здравоохранение».

Ранее сообщалось, что до 2024 года в Башкирии откроют 13 центров онкологической амбулаторной помощи в рамках нацпроекта «Здравоохранение».