Башкирия потратит на ремонт и строительство дорог 8 млрд рублей в 2019 году
В Республике Башкортостан на реализацию нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» направят 8,2 млрд рублей. Из них 4,7 млрд рублей поступит из федерального бюджета.
На эти средства будет проведен капитальный ремонт, ремонт и строительство почти 200 км автодорог. Также планируется построить мост через реку Белую в районе монумента Дружбы в Уфе, пишет ИА «Башинформ».
Как рассказал заместитель руководителя управления дорожного хозяйства республики Азамат Таепов, работы ведутся с опережением графика.
По данным Госкомтранса, в этом году до нормативного состояния будут доведены еще 80 км дорог в Уфимской агломерации и 65 км в Стерлитамакской агломерации. Кроме устройства дорожного полотна рабочие наносят разметку, устанавливают знаки, ограждения и светофоры.
Ранее сообщалось, что в Башкирии на реализацию семи нацпроектов направят 150 млрд рублей.