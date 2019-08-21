Башкирия потратит на ремонт и строительство дорог 8 млрд рублей в 2019 году

В Республике Башкортостан на реализацию нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» направят 8,2 млрд рублей. Из них 4,7 млрд рублей поступит из федерального бюджета.

На эти средства будет проведен капитальный ремонт, ремонт и строительство почти 200 км автодорог. Также планируется построить мост через реку Белую в районе монумента Дружбы в Уфе, пишет ИА «Башинформ».

Как рассказал заместитель руководителя управления дорожного хозяйства республики Азамат Таепов, работы ведутся с опережением графика.

По данным Госкомтранса, в этом году до нормативного состояния будут доведены еще 80 км дорог в Уфимской агломерации и 65 км в Стерлитамакской агломерации. Кроме устройства дорожного полотна рабочие наносят разметку, устанавливают знаки, ограждения и светофоры.

Ранее сообщалось, что в Башкирии на реализацию семи нацпроектов направят 150 млрд рублей.