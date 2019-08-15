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Центр выявления и развития способностей у детей создадут в Башкирии

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Фото: ТАСС/Рюмин Александр
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В Республике Башкортостан по модели образовательного центра «Сириус» создадут Центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи. Об этом сообщает министерство образования республики.

По предварительной информации, центр создадут на базе четырех учебных заведений в соответствии с направлениями «Наука», «Искусство» и «Спорт». На реализацию проекта из федерального бюджета направят 211,3 млн рублей, пишет «МедиаКорСеть».

Новый центр будет сотрудничать с промышленными предприятиями, научными учреждениями, общественными объединениями, учебными, культурными и спортивными заведениями. Совместно они будут реализовывать образовательные программы, стажировки и практики для одаренных детей.

Центр будет создан по модели образовательного центра «Сириус» в рамках нацпроекта «Образование».

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