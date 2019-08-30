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В Москве при детской больнице впервые появится авиабригада

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Фото: официальный сайт мэра Москвы/mos.ru
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Авиамедицинская бригада впервые начнет дежурить в Москве при детской больнице. Об этом 30 августа сообщается на сайте столичной мэрии.

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Вертолет авиамедицинской бригады Центра экстренной медицинской помощи и Московского авиационного центра заступит на дежурство 1 сентября при ГКБ имени З.А. Башляевой столичного департамента здравоохранения, пишет агентство городских новостей «Москва».

«Оперативность вылета медицинского воздушного судна и быстрая доставка в больницу имеют важное значение при транспортировке детей, пострадавших в результате несчастных случаев, особенно при падении с большой высоты», — пояснил главный специалист Москвы по первой помощи Сергей Гуменюк.

По его словам, время прибытия авиамедицинской бригады в любую точку «старой» столицы сократится до 7−10 минут, а в «новую Москву» — до 15−20 минут, пишет REGNUM.

Дежурные вертолеты уже есть у ГКБ № 15 имени О.М. Филатова, а также ГУК имени С.С. Юдина. Всего в Москве насчитывается несколько десятков вертолетных площадок, в том числе у зданий медицинских центров. С июля 2018 года московские медицинские авиабригады перешли на круглосуточный режим работы.

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