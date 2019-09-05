Появилось видео первых минут после крушения вертолета Ми-8 под Саратовом

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео происходящего в первые минуты после жесткой посадки вертолета Ми-8 под Саратовом.

Авария произошла 5 сентября в районе поселка Соколовый. Сразу после взлета вертолет упал и загорелся. На появившихся кадрах видно, как пламя уничтожило воздушное судно за несколько минут.

На борту находились три члена экипажа, им удалось выбраться из горящей машины. По словам зампреда правительства Саратовской области Романа Бусаргина, члены экипажа получили ссадины и ушибы.

В Минобороны РФ сообщили, что причиной жесткой посадки могло стать разрушение одной из стоек шасси. На месте происшествия работает комиссия ВКС, выясняются все обстоятельства произошедшего.