Прямой эфир

Появилось видео первых минут после крушения вертолета Ми-8 под Саратовом

0
Фото: скриншот с видео
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео происходящего в первые минуты после жесткой посадки вертолета Ми-8 под Саратовом.

Авария произошла 5 сентября в районе поселка Соколовый. Сразу после взлета вертолет упал и загорелся. На появившихся кадрах видно, как пламя уничтожило воздушное судно за несколько минут.

На борту находились три члена экипажа, им удалось выбраться из горящей машины. По словам зампреда правительства Саратовской области Романа Бусаргина, члены экипажа получили ссадины и ушибы.

В Минобороны РФ сообщили, что причиной жесткой посадки могло стать разрушение одной из стоек шасси. На месте происшествия работает комиссия ВКС, выясняются все обстоятельства произошедшего.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Военный вертолет Ми-8 разбился в Саратовской области
Появилось видео работы спасателей на месте падения вертолета в Долгопрудном

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019