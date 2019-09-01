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Появилось видео работы спасателей на месте падения вертолета в Долгопрудном

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Фото: РЕН ТВ
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Появилось видео работы спасателей на месте падения вертолета в Клязьминское водохранилище в Московской области, при котором погибли два человека. Кадры публикует телеканал РЕН ТВ в воскресенье, 1 сентября.

На записи видно, как сотрудники спасательных служб поднимают воздушное судно со дна водоема.

Ранее сообщалось, что летательный аппарат лежит на глубине 3–5 м. В МЧС также рассказали, что воздушное судно было официально зарегистрировано, но пока неизвестно, было ли у пилота разрешение на полеты.

Вертолет вылетел с частного поля в Мытищинском районе и совершал прогулочный полет. По предварительным данным, перед падением воздушное судно могло зацепиться за провода ЛЭП. В результате крушения погибли отец и сын — Борисов Вадим и Борисов Александр.

Следственный комитет по факту инцидента возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».

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