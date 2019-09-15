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СК начал проверку по факту пропажи вертолета в Якутии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Следственный комитет организовал проверку по факту исчезновения вертолета Eurocopter в Якутии. Об этом 15 сентября сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ.

«В настоящее время ведется поиск вертолета, выполняются проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее в этот же день вертолет Eurocopter ВО-105 перестал выходить на связь в районе устья ручья Уточан в Оймяконском улусе Якутии. На борту воздушного судна находились пилот и два пассажира, вертолет вылетел по маршруту поселок Усть-Нера Оймяконского района – озеро Аяма – ручей Уточан – Усть-Нера для перевозки ранее заготовленной рыбы.

Уточнялось, что на поиски пропавшего судна уже вылетел другой вертолет Eurocopter, а также вертолет Robinson.

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