Два человека погибли при падении вертолета в реку в Подмосковье

Два человека, находившиеся на борту, погибли в результате падения вертолета в реку Клязьму в Подмосковье. Об этом в субботу, 31 августа, заявила пресс-служба МЧС России.

По данным источника «РИА Новости», воздушное судно взлетело с частного поля в Мытищинском районе и совершало прогулочный полет. По его словам, предварительно, на борту были отец и сын: собственник Борисов Вадим Юрьевич, 53–54 лет, и Борисов Александр Вадимович 1988 года рождения.

Ранее, 31 августа, в Следственном комитете заявили о возбуждении уголовного дела по факту инцидента по ч. 2 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»). По данным следствия, вертолет совершил жесткую посадку в реку Клязьма и полностью затонул.

Также ранее стало известно, что спасатели обнаружили воздушное судно.

Обстоятельства и причины инцидента выясняются.