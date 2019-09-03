Машина подлетает: регулярное аэротакси запустят в 2022 году

Старт проекта агрегатора пассажирских перевозок «Яндекс» и «Вертолетов России» по запуску доступного для большинства москвичей сервиса воздушного такси может быть отложен минимум на три года . Компании собирались к 2020-му снизить стоимость полета пассажиров до 3 тыс. рублей. Однако, как рассказали «Известиям» в вертолетном холдинге, коммерческое использование VRT500, выбранного в качестве основного вида транспорта, будет возможным только по завершении испытаний и сертификации машины в 2022 год у. До этого времени партнеры займутся созданием концепции развития и оценкой рыночной эффективности воздушных перевозок в Москве. По данным источника «Известий», бизнес-модель отработают на вертолетах «Ансат» . Эксперты говорят, что если проект состоится, то вертолетное такси может стать не только массовым, но рентабельным.

Движение вверх

Соглашение о сотрудничестве в области развития воздушного такси компании подписали в рамках аэрокосмического салона МАКС-2019. Гендиректор «ВР-Технологий» (в составе «Вертолетов России» входит в ГК «Ростех») Александр Охонько рассказал «Известиям», что им только предстоит разработать целую экосистему, которая будет включать в себя беспилотники и пилотируемые аппараты. «В следующем году будет создан летный образец вертолета VRT500, потенциально применимого для полетов по регулярным пассажирским маршрутам», — сообщил он.

При этом Александр Охонько отметил, что коммерческие поставки VRT500 начнутся после проведения летных испытаний и сертификации машины, которая запланирована на 2022 год.

воздушное такси Российский однодвигательный вертолет VRT500 на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 в Жуковском Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

VRT500 — это однодвигательный вертолет соосной схемы расположения винтов взлетной массой 1,6 тыс. кг. По данным производителя, у машины самая объемная в своем классе пассажирская кабина, рассчитанная на 5–6 человек. Она развивает скорость до 230 км/ч и может пролететь до 1 тыс. км.

В настоящее время вертолет предполагается в пассажирской, многоцелевой, грузовой, учебной, VIP- и медико-эвакуационной конфигурациях. В «Ростехе» «Известиям» рассказали, что машина еще проходит аэродинамические испытания. Тем не менее корпорация уже заключила дилерское соглашение на ее поставку в Малайзию.

В «Яндексе» ранее отмечали, что вертолетные рейсы можно будет заказать через приложение на смартфоне так же, как сейчас при вызове обычного такси. В пресс-службе компании на запрос «Известий» ответили, что речь прежде всего идет о регулярных перевозках по определенным маршрутам.

— Наша цель — создать такую модель, чтобы полет на вертолете был сопоставим по цене с поездкой по тому же маршруту на автомобиле бизнес-класса. Нам надо определить наиболее востребованные маршруты, проверить их наполняемость пассажирами, экономический эффект и только потом говорить о начале регулярных перевозок , — рассказали в «Яндексе».

На первом этапе будут использоваться уже действующие площадки в Москве и Подмосковье. Полеты планируется организовать от МКАД, в перспективе, если будет позволять законодательство, — от Садового кольца. По словам источника «Известий», проблем с местами для посадки вертолетов не будет — для этого годится любая ровная площадка, оформленная в рамках Федеральных авиационных правил и других нормативных документов.

Как сообщил «Известиям» исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев, проект «Вертолетов России» и «Яндекса» имеет экономический потенциал. В преддверии МАКС-2019 первый регулярный маршрут опробовала компания «Русские вертолетные системы» на вертолетах «Ансат». В их парке 14 таких машин.

воздушное такси Вертолет «Ансат», на котором осуществлялась доставка гостей на авиасалон МАКС-2019 Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

— Вертолеты «Ансат» летали из подмосковного Одинцово на МАКС и обратно восемь раз в день, — рассказал Олег Пантелеев. — В одну сторону полеты были без пассажиров, что предопределило высокую стоимость билета — от 19 тыс. до 23 тыс. рублей. Летный час четырехместного Robinson R44 обходится от 40 тыс. рублей, при ставке 3 тыс. рублей с человека за 15 минут полета проект аэротакси окупится, если салон будет полным, а вертолет будет постоянно летать.

Ожидается, что эксплуатационные расходы у VRT500 будут умеренными, особенно если будет реализована программа господдержки продажи новых вертолетов, добавил Олег Пантелеев. Он полагает, что наличие эффективного вертолета и IT-платформы «Яндекса», обеспечивающей постоянный поток клиентов, позволят создать выгодный и широко востребованный сервис.

Подъемная сила

Спрос на услуги воздушного такси у одного из крупнейших игроков — компании «Хелипорт-М» — только за три последних года вырос в 3,5 раза — с 861 пассажира в 2017 году до 2,9 тыс. человек в 2018-м. А по итогам первого полугодия 2019 года уже превысил 1,8 тыс. человек. Увеличение интереса к воздушным перевозам подтверждают и в компании «Русские вертолетные системы». На объявленный в преддверии салона МАКС сезонный маршрут перелета из хелипарка «Подушкино» в Жуковский было продано 75% билетов.

Заместитель гендиректора «Хелипорт-М» Мария Зайцева рассказала «Известиям», что в настоящее время в парке перевозчика эксплуатируется несколько типов машин. Это американские Robinson R44, на которые приходится 65% перевозок, а также Robinson R66 (20%) и европейские Eurocopter EC130 (15%).

воздушные такси Вертолетный центр «Хелипорт Москва» Фото: агентство городских новостей «Москва»

— Наши клиенты: бизнесмены, туристы и люди, летающие в личных целях. В бизнес-целях, как правило, перемещаются владельцы и топ-менеджмент производств, расположенных в 150–400 км от Москвы. Для них это реальная экономия времени, — сообщила она. — Самые популярные маршруты в этом сегменте — Конаково, Завидово, Тверь, Ярославль и Владимир. Туристы предпочитают рейсы над МКАД, в Сергиев Посад и Звенигород.

Председатель правления Ассоциации вертолетной индустрии Михаил Казачков рассказал «Известиям», что до последнего времени «Ансаты» использовались в основном для медицинских перевозок.

— И здесь мы получили некую синергию — производству необходим рынок сбыта, населению — быстрая, доступная помощь, а компаниям — возможность расширения своего бизнеса в том числе за счет организации регулярных пассажирских перевозок. Государство субсидирует покупку отечественной вертолетной техники с помощью программ поддержки Государственной транспортной лизинговой компании.