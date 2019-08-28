Названа приблизительная стоимость поездки на аэротакси в Москве

Пятнадцатиминутный полет на аэротакси в Москве обойдется примерно в 3 тыс. рублей, сообщил гендиректор «ВР-Технологии» (входит в холдинг «Вертолеты России») Александр Охонько в среду, 28 августа.

«В Москве мы планируем примерно 3 тыс. рублей за вертолетное такси бизнес-класса и 2,7 тыс. — за классическое место», — приводит его слова «РИА Новости».

Как отметил Охонько, мировая практика показывает, что 15-минутный полет на аэротакси стоит около $50 за одно пассажирское место.

Ранее в этот же день компания «ВР-Технологии» подписала соглашение с сервисом «Яндекс.Такси» о создании городской системы аэромобильности. Церемония прошла на авиасалоне МАКС-2019.

Тестовые полеты в пригород Москвы и в зону МКАД планируется начать уже в 2020 году. В перспективе участники сделки намерены запустить регулярные рейсы, заказать место в которых можно через смартфон.

Авиасалон МАКС-2019 проходит в подмосковном Жуковском с 27 августа по 1 сентября. Участие в нем принимает около 30 стран. Ожидается, что мероприятие посетят порядка 500 тыс. человек.