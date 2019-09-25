Прямой эфир

Американский военный вертолет влетел в линию электропередачи в ФРГ

0
Фото: br.de
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ударный вертолет AH64 Apache задел высоковольтную линию электропередачи в районе Ансбаха в земле Бавария, ФРГ. Об этом в среду, 25 сентября со ссылкой на полицию сообщает br.de.

В результате столкновения одна опора ЛЭП рухнула, а вторая была повреждена. Тем не менее, перебои с электричеством у местных жителей были практически неощутимы. Было отмечено только кратковременное падение напряжения в 110-вольтной сети в Западной и Центральной Франконии. Место происшествия было оцеплено полицейскими.

1 июля сообщалось, что вертолет вооруженных сил ФРГ разбился в немецкой федеральной земле Нижняя Саксония. На месте крушения вертолета вспыхнул пожар, один человек погиб.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Вертолет столкнулся с самолетом на Майорке
Двое россиян могли быть на борту разбившегося в Греции вертолета

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019