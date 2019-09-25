Американский военный вертолет влетел в линию электропередачи в ФРГ

Ударный вертолет AH64 Apache задел высоковольтную линию электропередачи в районе Ансбаха в земле Бавария, ФРГ. Об этом в среду, 25 сентября со ссылкой на полицию сообщает br.de.

В результате столкновения одна опора ЛЭП рухнула, а вторая была повреждена. Тем не менее, перебои с электричеством у местных жителей были практически неощутимы. Было отмечено только кратковременное падение напряжения в 110-вольтной сети в Западной и Центральной Франконии. Место происшествия было оцеплено полицейскими.

1 июля сообщалось, что вертолет вооруженных сил ФРГ разбился в немецкой федеральной земле Нижняя Саксония. На месте крушения вертолета вспыхнул пожар, один человек погиб.