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Захарова сравнила дебаты в конгрессе США с шоу

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Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила слушания в конгрессе США, посвященные разговору американского президента Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским, с шоу. Об этом она написала в Facebook.

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«На всех американских каналах круглосуточное шоу — ищут нестыковки в словах, звонках, речах. Все всех подозревают. Все всех обвиняют», — написала она.

По словам Захаровой, представители конгресса вспомнили обстоятельства контактов бывших президентов США и России Барака Обамы и Дмитрия Медведева, переключились на анализ твитов Трампа.

«И это дебаты в Комитете по разведке Конгресса! Казалось бы, серьезные люди. Но это только казалось», — отметила дипломат.

21 сентября The Wall Street Journal опубликовала статью, в которой говорилось, что во время июльского разговора Трампа с Зеленским американский лидер восемь раз пытался принудить Киев оказать содействие юристу Рудольфу Джулиани в расследовании действий бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына, связанного с украинской газовой компанией. В конгрессе допустили, что американский лидер мог оказывать на Зеленского давление в обмен на финансовую и военную помощь Киеву.

В этот же день спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о решении начать процедуру, целью которой является определить, существуют ли основания для объявления импичмента президенту страны Дональду Трампу. Будет начато официальное расследование.

Сама Пелоси считает, что глава государства «предал должность президента, национальную безопасность и целостность выборов».

Байден, который считается основным конкурентом Трампа на президентских выборах 2020 года, потребовал обнародовать детали переговоров. Американский лидер согласился опубликовать стенограмму, заявив, что это был «дружеский и уместный» звонок.

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