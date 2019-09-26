В Госдуме нашли настоящую причину для инициирования импичмента Трампу

Президента США Дональда Трампа хотят подвергнуть импичменту за то, что он нарушил одно из основополагающих правил внешней политики США — извлекать прибыль из государств, где удалось установить проамериканский режим, заявил «Известиям» депутат Госдумы Антон Морозов.

Ранее, 24 сентября, спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о решении начать процедуру, целью которой является определить, существуют ли основания для объявления импичмента Трампу.

«Семья Байденов, как яркий представитель американского истеблишмента, решила реализовать стандартную схему выкачивания денег из Украины, ставшей очередной вотчиной США. А Трамп вдруг решил ударить им по рукам. Правящий истеблишмент такого никогда не простит даже действующему президенту США», — сказала Морозов.

21 сентября The Wall Street Journal опубликовала статью, в которой говорилось, что во время июльского разговора Трампа с Зеленским американский лидер восемь раз пытался принудить Киев оказать содействие юристу Рудольфу Джулиани в расследовании действий бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына, якобы связанного с украинской газовой компанией.

Байден, который считается основным конкурентом Трампа на президентских выборах 2020 года, потребовал обнародовать детали переговоров, а затем призвал конгресс инициировать процедуру импичмента.

25 сентября стенограмма беседы была опубликована на сайте Белого дома. В ходе разговора Трамп заявил, что США многое делают для Украины. Также он отметил, что «было бы здорово», если бы украинский лидер изучил «дело Байдена». Зеленский попросил предоставить дополнительную информацию по данной теме для проведения расследования на Украине. О военной помощи, судя по стенограмме, речи не шло.

После публикации стенограммы Трамп завил, что, по его мнению, разговор был «ни о чем». Минюст США не обнаружил в нем нарушений американского законодательства.