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Авиационные власти опровергли опасное сближение самолетов над Москвой

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Фото: TASS/Steve Parsons
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Государственная корпорация по организации воздушного движения (ГК по ОрВД) опровергла в четверг, 26 сентября, информацию об опасном сближении самолетов авиакомпаний Swiss и NordStar в небе над Москвой.

«На момент срабатывания системы TCAS (Traffic alert and Collision Avoidance System — система предупреждения столкновения самолетов в воздухе. — Ред.) на борту швейцарского воздушного судна самолеты находились в разных эшелонах», — цитирует RNS комментарий корпорации.

Ранее в этот же день появилась информация, что два пассажирских самолета чуть не столкнулись в Московской воздушной зоне, сообщило агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источники в авиаотрасли.

Самолет авиакомпании Swiss возвращался из Женевы в Москву. Во время снижения в воздушном судне активировалась система TCAS, уточняет телеканал «360». Подробности инцидент не уточнялись, передает НСН.

Ранее 26 сентября сообщалось, что в Китае пассажирка самолета открыла дверь аварийного выхода перед взлетом из-за духоты. Женщина пожаловалась бортпроводникам, что ей нечем дышать и воздух в салоне слишком спертый. Стюардессы попросили пассажирку подождать, пока авиалайнер взлетит, чтобы включить кондиционер. Но она вопреки запретам открыла дверь аварийного выхода. Полиция сняла пассажирку с рейса.

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