Запущенный с Плесецка военный спутник принят на управление ВКС

Военный спутник, который был запущен с космодрома Плесецк, принят на управление наземными средствами Космических войск ВКС. Об этом в четверг, 26 сентября, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Минобороны России.

«Космический аппарат, запущенный в интересах Минобороны России боевым расчетом Воздушно-космических сил с космодрома Плесецк, в расчетное время выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами Космических войск Воздушно-космических сил», — отметили в ведомстве.

Уточняется, что аппарату присвоен порядковый номер «Космос-2541». С ним поддерживается устойчивая телеметрическая связь.

26 сентября ракета-носитель «Союз-2.1б» стартовала с космодрома Плесецк с созданным в интересах Минобороны космическим аппаратом. Отмечается, что пуск прошел в 10:46 мск с площадки № 43. Уже через девять минут космический аппарат отделился от третьей ступени ракеты-носителя.

13 сентября в «Роскосмосе» заявили о планах запустить пять японских спутников после апреля 2020 года на ракете «Союз-2».