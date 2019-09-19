«Роскосмос» создаст КБ в сфере космической робототехники

«Роскосмос» создаст конструкторское бюро для дальнейшего развития робототехники. Об этом в четверг, 19 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на главу госкорпорации Дмитрия Рогозина.

«Сейчас мы совместим все работы, посмотрим, что можно сделать… В любом случае мы не собираемся отдавать пальму первенства никому», — цитирует Рогозина агентство.

Он добавил, что основой для дальнейшего развития робототехники станет робот «Федор».

Что касается самого андроида, то, по мнению главы «Роскосмоса», робота надо готовить для внекорабельной деятельности в космосе с проведением его испытаний в течение трех лет на внешнем борту МКС.

22 августа российский антропоморфный робот SkybotF850, известный под именем «Федор», отправился в космос на «Союзе МС-14». К Международной космической станции (МКС) кораблю удалось пристыковаться 27 августа со второй попытки. Во время пребывания на станции робот в режиме копирования собрал несколько электросоединений.

В конце августа Рогозин сообщал, что второе поколение «Федора» будет меньше похоже на человека, поскольку робота лишат ног. По его словам, для передвижения по станции нужны не ноги, а «иные устройства».